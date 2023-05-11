Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків 2023 року — пояснення адвоката

Мобілізація багатодітних батьків в Україні. Фото: Новини.LIVE

Понад рік в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків, призивають на службу в армію. Втім законодавством визначено перелік осіб, які мають відстрочку, серед них і багатодітні батьки.

Про те, як відбувається мобілізація багатодітних батьків розповіла адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська в коментарі Факти ICTV.

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Яка сім'я вважається багатодітною

Перш за все правозахисниця дала визначення поняттю "багатодітна сім'я". Згідно з українським законодавством це родина, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей.

Також сім'я вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя (батько чи мати).

До складу багатодітної сім’ї також входять діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (це передбачено ст. 1 ЗУ "Про охорону дитинства".

Багатодітна родина. Фото: freepik.com

Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків 2023 року

За словами Монастирської, 2023 року жодних змін щодо мобілізації багатодітних батьків не вносилися.

Тож відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати осіб (жінок та чоловіків), на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Водночас такі особи мають право бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК. Проходити службу вони повинні лише за місцем прожавання.

Це також підтвердив під час брифінгу в Military Media Center начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін.

Які документи підтверджують статус багатодітної сім'ї

Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї, дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства", є відповідне посвідчення.

Відповідно військовозобов'язана особа має прийти до ТЦК та СП з документами та їх копіями, написати заяву щодо свого статусу та права на відстрочку.

Окрім посвідчення багатодітної сім'ї з собою варто взяти:

документи, що підтверджують наявність трьох або більше неповнолітніх дітей;

свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;

довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (для підтвердження спільного проживання).

Посвідчення багатодітної сім'ї. Фото: google.com

Як в Україні отримати посвідчення багатодітної сім'ї

Щоб отримати посвідчення багатодітної сімʼї, батьки мають звернутися:

у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;

до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;

в Центр надання адміністративних послуг.

Також необхідно подати наступні документи:

заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

фотокартку розміром 30 × 40 мм (кольорову або чорно-білу);

документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу);

копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України);

довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти);

копію свідоцтва про народження дітей.

копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копії сторінок паспорта батьків;

копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину.

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