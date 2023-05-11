Могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году — объяснение адвоката

Мобилизация многодетных родителей: как происходит в 2023 году и что нужно знать
Больше года в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин, призывают на службу в армию. Впрочем, законодательством определен перечень лиц, имеющих отсрочку, среди них и многодетные родители.
О том, как происходит мобилизация многодетных родителей, рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская в комментарии Факты ICTV.
Какая семья считается многодетной
Прежде всего правозащитница дала определение понятию "многодетная семья". Согласно украинскому законодательству это семья, в которой супруги состоят в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей.
Также семья считается многодетной, если троих и более детей самостоятельно воспитывает только один из супругов (отец или мать).
В состав многодетной семьи также входят дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования, — до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет (это предусмотрено ст.1 ЗУ "Об охране детства".
Могут мобилизовать многодетных родителей в 2023 году
По словам Монастырской, в 2023 году никаких изменений по мобилизации многодетных родителей не вносилось.
Поэтому согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя мобилизовать лиц (женщин и мужчин), на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
В то же время, такие лица имеют право быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК. Проходить службу они должны только по месту жительства.
Это также подтвердил на брифинге в Military Media Center начальник Печерского РТЦК и СП города Киева полковник Сергей Калугин.
Какие документы подтверждают статус многодетной семьи
Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, детей из такой семьи и их право на получение льгот согласно Закону Украины "Об охране детства", является соответствующее удостоверение.
Соответственно, военнообязанное лицо должно прийти в ТЦК и СП с документами и их копиями, написать заявление о своем статусе и праве на отсрочку.
Кроме удостоверения многодетной семьи с собой следует взять:
- документы, подтверждающие наличие трех или более несовершеннолетних детей;
- свидетельство о браке/расторжении брака;
- справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц (для подтверждения совместного проживания).
Как в Украине получить удостоверение многодетной семьи
Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, родители должны обратиться:
- в структурные подразделения по социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;
- в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;
- Центр предоставления административных услуг.
Также необходимо подать следующие документы:
- заявление одного из родителей для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка из многодетной семьи, по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- фотографию размером 30×40 мм (цветную или черно-белую);
- документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (при регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака);
- копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины);
- справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей, высшей образования);
- копию свидетельства рождения детей.
- копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);
- копии страниц паспорта родителей;
- копию вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.
Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.
Также мы писали, по каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо указать в рапорте обязательно.