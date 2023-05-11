Могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году — объяснение адвоката

Мобилизация многодетных родителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Больше года в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных мужчин, призывают на службу в армию. Впрочем, законодательством определен перечень лиц, имеющих отсрочку, среди них и многодетные родители.

О том, как происходит мобилизация многодетных родителей, рассказала адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская в комментарии Факты ICTV.

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Какая семья считается многодетной

Прежде всего правозащитница дала определение понятию "многодетная семья". Согласно украинскому законодательству это семья, в которой супруги состоят в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей.

Также семья считается многодетной, если троих и более детей самостоятельно воспитывает только один из супругов (отец или мать).

В состав многодетной семьи также входят дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования, — до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет (это предусмотрено ст.1 ЗУ "Об охране детства".

Многодетная семья. Фото: freepik.com

Могут мобилизовать многодетных родителей в 2023 году

По словам Монастырской, в 2023 году никаких изменений по мобилизации многодетных родителей не вносилось.

Поэтому согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя мобилизовать лиц (женщин и мужчин), на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

В то же время, такие лица имеют право быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК. Проходить службу они должны только по месту жительства.

Это также подтвердил на брифинге в Military Media Center начальник Печерского РТЦК и СП города Киева полковник Сергей Калугин.

Какие документы подтверждают статус многодетной семьи

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, детей из такой семьи и их право на получение льгот согласно Закону Украины "Об охране детства", является соответствующее удостоверение.

Соответственно, военнообязанное лицо должно прийти в ТЦК и СП с документами и их копиями, написать заявление о своем статусе и праве на отсрочку.

Кроме удостоверения многодетной семьи с собой следует взять:

документы, подтверждающие наличие трех или более несовершеннолетних детей;

свидетельство о браке/расторжении брака;

справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц (для подтверждения совместного проживания).

Удостоверение многодетной семьи. Фото: google.com

Как в Украине получить удостоверение многодетной семьи

Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, родители должны обратиться:

в структурные подразделения по социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;

в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

Центр предоставления административных услуг.

Также необходимо подать следующие документы:

заявление одного из родителей для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка из многодетной семьи, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

фотографию размером 30×40 мм (цветную или черно-белую);

документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (при регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака);

копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины);

справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей, высшей образования);

копию свидетельства рождения детей.

копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);

копии страниц паспорта родителей;

копию вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Также мы писали, по каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо указать в рапорте обязательно.