Мобілізація в Україні — до якого віку можуть забрати до лав ЗСУ під час війни

Мобілізація в Україні 2023: до якого віку беруть на війну
В Україні вже 17-й місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.
Та до якого віку чоловіка можуть призвати до лав ЗСУ, розбираємося далі в матеріалі.
До скількох років в Україні призивають на військову службу
Як зазначав адвокат Ростислав Кравець, в Україні запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії.
Запас першої категорії — військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність.
Запас другої категорії — військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не служили в армії, а також військовозобов’язані жінки.
Також, відповідно до ст. 28 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.
Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
- Перший розряд — до 35 років.
- Другий розряд — до 60 років.
Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.
Перший розряд:
- молодший офіцерський склад — до 45 років;
- старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;
- вищий офіцерський склад — до 60 років.
Другий розряд:
- молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;
- вищий офіцерський склад — до 65 років.
Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.
"Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку", — пояснює Ростислав Кравець.
Військовозобов'язані жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється:
- для осіб офіцерського складу — 50 років;
- для інших військовозобов'язаних жінок — 40 років.
Також українцям варто знати, що чоловіки, які досягли 60 років, можуть піти служити до лав ЗСУ за власним бажанням. Однак при цьому вони мають бути визнані придатними військово-лікарською комісією.
Раніше ми розповідали, як демобілізуватися при досягненні граничного віку під час війни.
Нагадаємо, ми писали, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років.
Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.