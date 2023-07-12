Мобілізація в Україні — до якого віку можуть забрати до лав ЗСУ під час війни

Український військовий в окопі на лінії фронту поблизу Бахмута Донецької області, 5 березня 2023 року. Фото: AP Photo/Libkos

В Україні вже 17-й місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.

Та до якого віку чоловіка можуть призвати до лав ЗСУ, розбираємося далі в матеріалі.

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Як зазначав адвокат Ростислав Кравець, в Україні запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії.

Запас першої категорії — військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність.

Запас другої категорії — військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не служили в армії, а також військовозобов’язані жінки.

Також, відповідно до ст. 28 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

Перший розряд — до 35 років.

— до 35 років. Другий розряд — до 60 років.

Українські військові на фронті. Фото: google.com

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.

Перший розряд:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

"Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку", — пояснює Ростислав Кравець.

Військовозобов'язані жінки незалежно від при­своєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік пере­бування їх у запасі встановлюється:

для осіб офіцерського складу — 50 років;

для інших військовозобов'язаних жінок — 40 років.

Також українцям варто знати, що чоловіки, які досягли 60 років, можуть піти служити до лав ЗСУ за власним бажанням. Однак при цьому вони мають бути визнані придатними військово-лікарською комісією.

Раніше ми розповідали, як демобілізуватися при досягненні граничного віку під час війни.

Нагадаємо, ми писали, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років.

Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.