Мобилизация в Украине — до какого возраста могут забрать в ряды ВСУ во время войны

Украинский военный в окопе на линии фронта у Бахмута Донецкой области, 5 марта 2023 года. Фото: AP Photo/Libkos

В Украине уже 17-й месяц продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.

До какого же возраста мужчин могут призвать в ряды ВСУ, разбираемся дальше в материале.

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Как отметил адвокат Ростислав Кравец, в Украине запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

Запас первой категории — военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность.

Запас второй категории — военнообязанные, которые не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы или вообще не служили в армии, а также военнообязанные-женщины.

Также согласно ст. 28 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемые в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

Первый разряд — до 35 лет.

— до 35 лет. Второй разряд — до 60 лет.

Украинские военные на фронте. Фото: google.com

Военнообязанные находящиеся в запасе офицерского состава тоже делятся на разряды по возрасту.

Первый разряд:

младший офицерский состав — до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;

высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав — до 60 лет;

высший офицерский состав — до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета", — объясняет Ростислав Кравец.

Военнообязанные женщины независимо от присвоенных им воинских званий зачисляются в запас второго разряда. Предельный возраст нахождения его в запасе устанавливается:

для лиц офицерского состава — 50 лет;

для других военнообязанных женщин — 40 лет.

Также украинцам следует знать, что мужчины, достигшие 60 лет, могут пойти служить в ряды ВСУ по собственному желанию. Однако при этом они должны быть признаны годными военно-врачебной комиссией.

Раньше мы рассказывали, как демобилизоваться при достижении предельного возраста во время войны.

Напомним, мы писали, 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Также мы сообщали, как происходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. По закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности.