Мобільні оператори розповіли, як готуються до ймовірних блекаутів в Україні

Люди говорять по телефону. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національній комісії, яка проводить державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) заявили, що мобільні оператори зв'язку в Україні не підготовлені до відключень електроенергії, які можуть тривати протягом довгого часу. Журналісти дізналися в самих операторів, чи готові вони до можливих блекаутів та чи зможуть українці телефонувати під час відключень світла.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Яка ситуація в Київстар

У коментарі для видання пресслужба Київстару розповіла, що з лютого 2022 року оператор мобільного зв'язку вклав в енергонезалежність майже один мільярд гривень, серед них майже 700 мільйонів пішло на джерела енергії для базових станцій мобільного зв’язку. Ще 300 мільйонів гривень виділили для мережі "Домашнього Інтернету".

"Протягом 2023 року Київстар встановив на базових станціях 80 тисяч нових акумуляторів, які забезпечать до 6 годин роботи обладнання без використання електроживлення. Триває робота із забезпечення енергонезалежності мережі. До кінця 2023 року загальна кількість таких акумуляторів досягне 110 тисяч. Крім того, втричі збільшена кількість стаціонарних та мобільних дизель-генераторів, які мають забезпечувати роботу усіх критично важливих об'єктів мережі", — зауважили у повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення компанія мала 700 таких генераторів, зараз ця цифра налічує 2 200. Для абонентів, які користуються "Домашнім Інтернетом", наразі встановлюють 50 тисяч блоків безперебійного живлення.

Представники Київстару стверджують, що завдяки цьому мінімум 70% мережі фіксованого інтернету буде працювати під час можливих блекаутів.

У компанії відреагували на зауваження НКЕК щодо готовності операторів та заявили, що такі результати стосуються перевірок, які відбувалися ще в серпні 2023 року.

"Зазначимо, що зауваження регулятора до компанії стосувались не засобів резервного живлення, а потужності сигналу на окремих локаціях у Київській, Львівській та Одеській областях. На сьогодні складнощі з отриманням сигналу у вищезазначених регіонах усунено. Базові станції, які надають зв’язок на локаціях, де розташовані критичні об’єкти, визначені РНБО, забезпечені можливістю автономно та безперервно надавати зв’язок абонентам протягом 3 діб: є дизель-генератори та підготовані паливно-мастильні матеріали для них", — пояснили представники оператора.

Що кажуть в Lifecell

У компанії зауважили, що підготовка оператора до відключень світла наразі перебуває на кращому рівні, ніж в минулому році.

Опорну мережу вже обладнали новими акумуляторами, а головні технологічні майданчики вже мають генератори.

"Протягом останнього року компанія встановила тисячі літієвих батарей на своїх технологічних майданчиках. Нові батареї ємні та витривалі, тому здатні підтримувати роботу базової станції до чотирьох годин за відсутності стаціонарного живлення. За останні шість місяців ми підключили до власних і партнерських генераторів вже близько 1 200 наших базових станцій і продовжуємо цю роботу — закуповуємо, встановлюємо, домовляємось", — запевнили у lifecell.

Крім того, компанія наразі шукає альтернативні джерела живлення базових станцій. Нині продовжується робота щодо пілотного проєкту живлення від сонячних батарей, аби зробити обладнання більш автономним, якщо будуть блекаути.

Підготовка Vodafone

Представники компанії заявили, що технічні майданчики та об'єкти мережі, від яких залежить постачання зв'язку в повному обсязі мають основні та резервні системи живлення, аби функціонувати стабільно, зокрема і під час довгих блекаутів.

"На цю мить в мережу інвестовано понад 5,8 млрд грн (для порівняння — у 2021 інвестовано 3,5 млрд грн). Безпосередньо в енергонезалежність компанія інвестувала в цьому році близько 150 млн грн та ця цифра — постійно зростає. Для того, щоб забезпечувати зв'язок під час перебоїв з електропостачанням, ми встановили понад 9 000 нових акумуляторних батарей на 2 255 майданчиках, забезпечивши додаткову резервну потужність на 685 800 ампер-годин", — повідомила одна з представниць компанії.

Також в операторі зв'язку запевнили, що компанія майже в чотири рази збільшила кількість станцій, які працюватимуть завдяки дизельним генераторам.

"Ці дії допоможуть нам підтримувати безперебійний зв’язок, навіть якщо будуть тривалі відключення електроенергії", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, восени та взимку через ворожі удари є ймовірність повторних масових відключень електроенергії. Ми розповіли, як підготуватися, аби знеструмлення були максимально непомітними.