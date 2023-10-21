Мобильные операторы рассказали, как готовятся к вероятным блэкаутам в Украине

Люди говорят по телефону. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальной комиссии, которая проводит государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), заявили, что мобильные операторы связи в Украине не подготовлены к отключениям электроэнергии, которые могут длиться долгое время. Журналисты узнали у самих операторов, готовы ли они к возможным блекаутам и смогут ли украинцы звонить по телефону во время отключений света.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Какая ситуация в Киевстаре

В комментарии для издания пресс-служба Киевстара рассказала, что с февраля 2022 года оператор мобильной связи вложил в энергонезависимость почти один миллиард гривен, среди них почти 700 миллионов ушло на источники энергии для базовых станций мобильной связи. Еще 300 миллионов гривен было выделено для сети "Домашнего Интернета".

"В течение 2023 года Киевстар установил на базовых станциях 80 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечат до 6 часов работы оборудование без использования электропитания. Продолжается работа по обеспечению энергонезависимости сети. К концу 2023 года общее количество таких аккумуляторов достигнет 110 тысяч. Кроме того, втрое увеличено количество стационарных и мобильных дизель-генераторов, которые должны обеспечивать работу всех критически важных объектов сети", — отметили в сообщении.

В начале полномасштабного вторжения у компании было 700 таких генераторов, сейчас эта цифра насчитывает 2 200. Для абонентов, которые пользуются "Домашним Интернетом", сейчас устанавливают 50 тысяч блоков бесперебойного питания.

Представители Киевстар утверждают, что благодаря этому минимум 70% сети фиксированного интернета будет работать во время возможных блекаутов.

В компании отреагировали на замечания НКЭК о готовности операторов и заявили, что такие результаты касаются проверок, которые проходили еще в августе 2023 года.

"Отметим, что замечания регулятора к компании касались не средств резервного питания, а мощности сигнала на отдельных локациях в Киевской, Львовской и Одесской областях. На сегодняшний день сложности с получением сигнала в вышеупомянутых регионах устранены. Базовые станции, предоставляющие связь на локациях, где расположены критические объекты, определенные СНБО, обеспечены возможностью автономно и непрерывно предоставлять связь абонентам в течение 3 суток: есть дизель-генераторы и подготовленные горюче-смазочные материалы для них", — объяснили представители оператора.

Что говорят в Lifecell

В компании отметили, что подготовка оператора к отключениям света находится на лучшем уровне, чем в прошлом году.

Опорная сеть уже оборудована новыми аккумуляторами, а главные технологические площадки уже имеют генераторы.

"В течение последнего года компания установила тысячи литиевых батарей на своих технологических площадках. Новые батареи емкие и выносливые, поэтому способны поддерживать работу базовой станции до четырех часов в отсутствие стационарного питания. За последние шесть месяцев мы подключили к собственным и партнерским генераторам уже около 1 200 наших базовых станций и продолжаем эту работу — закупаем, устанавливаем, договариваемся", — заверили в lifecell.

Кроме того, компания ищет альтернативные источники питания базовых станций. В настоящее время продолжается работа по пилотному питанию от солнечных батарей, чтобы сделать оборудование более автономным, если будут блекауты.

Подготовка Vodafone

Представители компании заявили, что технические площадки и объекты сети, от которых зависит поставка связи, в полном объеме имеют основные и резервные системы питания, чтобы функционировать стабильно, в том числе и во время длинных блекаутов.

"На данный момент в сеть инвестировано более 5,8 млрд грн (для сравнения — в 2021 инвестировано 3,5 млрд грн). Непосредственно в энергонезависимость компания инвестировала в этом году около 150 млн грн и эта цифра — постоянно растет. Для того, чтобы обеспечивать связь во время перебоев с электроснабжением, мы установили более 9 000 новых аккумуляторных батарей на 2 255 площадках, обеспечив дополнительную резервную мощность на 685 800 ампер-часов", — сообщила одна из представителей компании.

Также в операторе связи заверили, что компания почти в четыре раза увеличила количество станций, работающих благодаря дизельным генераторам.

"Эти действия помогут нам поддерживать бесперебойную связь, даже если будут длительные отключения электроэнергии", — добавили в сообщении.

Напомним, осенью и зимой из-за вражеских ударов есть вероятность повторных массовых отключений электроэнергии. Мы рассказали, как подготовиться, чтобы отключение электричества было максимально незаметно.