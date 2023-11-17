Monobank блокує карти українців — на що скаржаться користувачі

Клієнтам Monobank блокують банківські рахунки. Фото: російські ЗМІ

Українські банки дедалі частіше блокують українські рахунки. Раніше користувачі Приватбанку ділилися інформацією про це, а тепер ще й Monobank почав відмовляти в обслуговуванні клієнтам, які торгують криптою.

Про це пишуть телеграм-канали.

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Так, один з користувачів поскаржився, що вчора йому заблокували карту.

"Просили дати документи, що підтверджують дохід. Спочатку сказали, що скріншоти та виписки з бінансу не підходять для них, після чого попросили надіслати скріншоти з бінансу. Коли написав, що хочу закрити рахунок та вивести свої кошти — сказали, що треба чекати кінця перевірки, яка триватиме 60 днів. Що можна перевіряти 60 днів – я не знаю. За фактом вони не законно утримують у себе 38 434 грн моїх власних коштів", — йдеться у скарзі Михайла Ушкалова.

Зазначимо, Binance — одна з найбільших у світі криптовалютних бірж за обсягом торгів біткоїнами та альткоїнами, зареєстрована у 15 країнах світу. А довідки ОК-5 та ОК-7 видає наш Пенсійний фонд для застрахованих українців (дані про яких є у Держреєстрі загальнообов'язкового державного соцстраху). З них видно офіційні доходи громадян та виплачені соцвнески.

Пояснюючи блокування рахунку Михайла, Monobank послався на фінансовий моніторинг та профільний закон №361-IX.

Менеджер Юлія запевнила, що Monobank перевіряє всі платежі клієнтів і по криптовалюті зокрема. А у разі підозр зв'язуюються з клієнтами та запитують документи та інформацію про грошові перекази.

Що, однак, не сходиться із заявами клієнтів, які повідомляють про несподівані закриття рахунків без жодного попередження.

Раніше ми писали, що клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться, що банк блокує картки за кошти, отримані від продажу майна. Стверджують, що фінустанова без попереджень надсилає листи про факт відмови від підтримання ділових відносин.'