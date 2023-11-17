Monobank блокирует карты украинцев — на что жалуются пользователи

Клиентам Monobank блокируют банковские счета. Фото: российские СМИ

Украинские банки все чаще блокируют украинские счета. Ранее пользователи ПриватБанка делились информацией об этом, а теперь еще и Monobank начал отказывать в обслуживании клиентам, торгующим криптой.

Об этом пишут телеграмм-каналы.

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Так, один из пользователей посетовал, что вчера ему заблокировали карту.

"Просили дать документы, подтверждающие доход. Сначала сказали, что скриншоты и выписки из бинана не подходят для них, после чего попросили прислать скриншоты из бинаса. Когда написал, что хочу закрыть счет и вывести свои средства — сказали, что нужно ждать конца проверки , которая продлится 60 дней. Что можно проверять 60 дней — я не знаю. По факту они не законно содержат у себя 38 434 грн моих собственных средств", — говорится в жалобе Михаила Ушкалова.

Отметим, Binance — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж по объему торгов биткоинами и альтокинами, зарегистрированная в 15 странах мира. Справки ОК-5 и ОК-7 выдает наш Пенсионный фонд для застрахованных украинцев (данные о которых есть в Госреестре общеобязательного государственного соцстраха). Из них видны официальные доходы граждан и выплаченные соцвзносы.

Объясняя блокировку счета Михаила, Monobank сослался на финансовый мониторинг и профильный закон №361-IX.

Менеджер Юлия заверила, что Monobank проверяет все платежи клиентов и по криптовалюте в частности. А в случае подозрений связываются с клиентами и запрашивают документы и информацию о денежных переводах.

Что, однако, не сходится с заявлениями клиентов, сообщающих о неожиданных закрытиях счетов без предупреждения.

Ранее мы писали, что клиенты государственного ПриватБанка жалуются, что банк блокирует карточки за средства, полученные от продажи имущества. Утверждают, что финучреждение без предупреждений посылает письма о факте отказа от поддержания деловых отношений.'