Морський бій, знищення ЧФ та що можуть ВМС України — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гість чергового ефіру Новини.LIVE — спікер Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук. Серед тем обговорення — розвиток морського бою у Чорному морі, знищення Чорноморського флот Росії та перспективні операції ВМС України.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:45 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Дмитром Плетенчуком

Предмет дискусії з ведучою каналу Новини.LIVE Галиною Остаповець — успіхи наших моряків у протистоянні агресору, перспективи українського флоту та спроби росіян впливати на ситуацію у Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, що Апеляційний суд продовжив арешт одеського військкома Євгена Борисова.

Водночас названо приблизну суму збитків Чорному морю внаслідок підриву Каховської ГЕС.