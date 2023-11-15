Морський бій, знищення ЧФ та що можуть ВМС України — ефір Новини.LIVE
Гість чергового ефіру Новини.LIVE — спікер Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук. Серед тем обговорення — розвиток морського бою у Чорному морі, знищення Чорноморського флот Росії та перспективні операції ВМС України.
Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:45 за посиланням.
Ефір Новини.LIVE з Дмитром Плетенчуком
Предмет дискусії з ведучою каналу Новини.LIVE Галиною Остаповець — успіхи наших моряків у протистоянні агресору, перспективи українського флоту та спроби росіян впливати на ситуацію у Чорному та Азовському морях.
Нагадаємо, що Апеляційний суд продовжив арешт одеського військкома Євгена Борисова.
Водночас названо приблизну суму збитків Чорному морю внаслідок підриву Каховської ГЕС.
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