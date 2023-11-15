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Морський бій, знищення ЧФ та що можуть ВМС України — ефір Новини.LIVE

15 листопада 2023 18:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Морський бій, знищення ЧФ та що можуть ВМС України — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість чергового ефіру Новини.LIVE — спікер Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук. Серед тем обговорення — розвиток морського бою у Чорному морі, знищення Чорноморського флот Росії та перспективні операції ВМС України.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 18:45 за посиланням.

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Предмет дискусії з ведучою каналу Новини.LIVE Галиною Остаповець — успіхи наших моряків у протистоянні агресору, перспективи українського флоту та спроби росіян впливати на ситуацію у Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, що Апеляційний суд продовжив арешт одеського військкома Євгена Борисова.

Водночас названо приблизну суму збитків Чорному морю внаслідок підриву Каховської ГЕС. 

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