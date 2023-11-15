Морское сражение, уничтожение ЧФ и что могут ВМС Украины — эфир Новости.LIVE

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Гость очередного эфира Новини.LIVE — спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Среди тем обсуждения — развитие морского боя в Черном море, уничтожение Черноморского флота России и перспективные операции ВМС Украины.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 18:45 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Дмитрием Плетенчуком

Предмет дискуссии по ведущей канала Новини.LIVE Галиной Остаповец — успехи наших моряков в противостоянии агрессору, перспективы украинского флота и попытки россиян влиять на ситуацию в Черном и Азовском морях.

Напомним, что Апелляционный суд продлил арест одесского военкома Евгения Борисова.

В то же время названа приблизительная сумма ущерба Черному морю в результате подрыва Каховской ГЭС.