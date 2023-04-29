Мотосезон у розпалі: патрульні нагадали мотоциклістам правила дорожнього руху
У весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Патрульні нагадали усім мотоциклістам правила дорожнього руху.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.
ПДР для мотоциклістів
У полії наголосили, що легковажність та нехтування ПДР призводить до трагічних наслідків. Лише за минулий рік трапилося 2 636 ДТП з травмованими, за участі двоколісного транспорту, у яких травмувалося 2 805 осіб та 301 особа загинула.
Кілька правил безпеки, яких варто неухильно дотримуватися керманичам та пасажирам двоколісного транспорту:
- перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
- водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
- водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
- керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років та наявності водійського посвідчення і решти необхідних документів;
- забороняється перевозити на задньому сидінні дітей, зріст яких менш як 145 см, не рекомендується перевозити людей, які сидять боком, а також осіб у нетверезому стані;
- під час маневру обов’язково користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";
- водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;
- під час маневрування об’єктивно оцінювати досвід керування та технічні особливості транспортного засобу;
- мати медичну аптечку і знак аварійної зупинки;
- не обганяти інших водіїв із правого боку;
- не рухатися розділовою смугою в заторі;
- не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.
"Друзі, задля безпеки всіх учасників дорожнього руху, закликаємо дотримуватися правил на дорозі та з повагою ставитися одне до одного. Будьте відповідальними та обережними на дорогах", — наголосили патрульні.
Нагадаємо, 29 квітня у Львівській області п'яний водій з’їхав у кювет. В автівці разом з ним перебували четверо неповнолітніх пасажирів. Травми різного ступеню тяжкості отримали всі, хто перебував у машині.