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Мотосезон у розпалі: патрульні нагадали мотоциклістам правила дорожнього руху

29 квітня 2023 19:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мотосезон у розпалі: патрульні нагадали мотоциклістам правила дорожнього руху
Мотоцикл на дорозі після ДТП. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У весняно-літній період на дорогах значно збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Патрульні нагадали усім мотоциклістам правила дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

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ПДР для мотоциклістів

У полії наголосили, що легковажність та нехтування ПДР призводить до трагічних наслідків. Лише за минулий рік трапилося 2 636 ДТП з травмованими, за участі двоколісного транспорту, у яких травмувалося 2 805 осіб та 301 особа загинула.

Кілька правил безпеки, яких варто неухильно дотримуватися керманичам та пасажирам двоколісного транспорту:

  • перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
  • водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
  • водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
  • керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років та наявності водійського посвідчення і решти необхідних документів;
  • забороняється перевозити на задньому сидінні дітей, зріст яких менш як 145 см, не рекомендується перевозити людей, які сидять боком, а також осіб у нетверезому стані;
  • під час маневру обов’язково користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";
  • водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;
  • під час маневрування об’єктивно оцінювати досвід керування та технічні особливості транспортного засобу;
  • мати медичну аптечку і знак аварійної зупинки;
  • не обганяти інших водіїв із правого боку;
  • не рухатися розділовою смугою в заторі;
  • не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

"Друзі, задля безпеки всіх учасників дорожнього руху, закликаємо дотримуватися правил на дорозі та з повагою ставитися одне до одного. Будьте відповідальними та обережними на дорогах", — наголосили патрульні.

Нагадаємо, 29 квітня у Львівській області п'яний водій з’їхав у кювет. В автівці разом з ним перебували четверо неповнолітніх пасажирів. Травми різного ступеню тяжкості отримали всі, хто перебував у машині.

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