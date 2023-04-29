Мотосезон в разгаре: патрульные напомнили мотоциклистам правила дорожного движения
В весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Патрульные напомнили всем мотоциклистам правила дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.
ПДД для мотоциклистов
В полиции отметили, что легкомыслие и пренебрежение ПДД приводит к трагическим последствиям. Только за прошлый год произошло 2 636 ДТП с травмированными, с участием двухколесного транспорта, в которых травмировалось 2 805 человек и 301 человек погиб.
Несколько правил безопасности, которых следует неукоснительно соблюдать водителям и пассажирам двухколесного транспорта:
- перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
- водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
- водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
- управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет и наличия водительского удостоверения и остальных необходимых документов;
- запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 145 см, не рекомендуется перевозить сидящих боком людей, а также лиц в нетрезвом состоянии;
- во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
- водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
- при маневрировании объективно оценивать опыт вождения и технические особенности транспортного средства;
- иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;
- не обгонять других водителей с правой стороны;
- не двигаться разделительной полосой в пробке;
- не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.
"Друзья, ради безопасности всех участников дорожного движения, призываем соблюдать правила на дороге и с уважением относиться друг к другу. Будьте ответственны и осторожны на дорогах", — подчеркнули патрульные.
Напомним, 29 апреля во Львовской области пьяный водитель съехал в кювет. В автомобиле вместе с ним находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Травмы разной степени тяжести получили все, кто находился в машине.