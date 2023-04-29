Мотосезон в разгаре: патрульные напомнили мотоциклистам правила дорожного движения

Мотоцикл на дороге после ДТП. Фото: Нацполиция

В весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Патрульные напомнили всем мотоциклистам правила дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

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ПДД для мотоциклистов

В полиции отметили, что легкомыслие и пренебрежение ПДД приводит к трагическим последствиям. Только за прошлый год произошло 2 636 ДТП с травмированными, с участием двухколесного транспорта, в которых травмировалось 2 805 человек и 301 человек погиб.

Несколько правил безопасности, которых следует неукоснительно соблюдать водителям и пассажирам двухколесного транспорта:

перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;

водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;

водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;

управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет и наличия водительского удостоверения и остальных необходимых документов;

запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 145 см, не рекомендуется перевозить сидящих боком людей, а также лиц в нетрезвом состоянии;

во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";

водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;

при маневрировании объективно оценивать опыт вождения и технические особенности транспортного средства;

иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;

не обгонять других водителей с правой стороны;

не двигаться разделительной полосой в пробке;

не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

"Друзья, ради безопасности всех участников дорожного движения, призываем соблюдать правила на дороге и с уважением относиться друг к другу. Будьте ответственны и осторожны на дорогах", — подчеркнули патрульные.

Напомним, 29 апреля во Львовской области пьяный водитель съехал в кювет. В автомобиле вместе с ним находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Травмы разной степени тяжести получили все, кто находился в машине.