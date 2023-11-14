Мовний омбудсмен про скандал з Фаріон — ми вже проходили поділ на "дві України"

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Фото: сайт Уповноваженого із захисту державної мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на скаргу Ірини Фаріон щодо російськомовних військових. Він заявив, що за 10 місяців до нього не надійшло жодної скарги на порушення мовного закону в ЗСУ.

Про це Тарас Кремінь написав на сторінці у Facebook.

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Обговорюючи скандали, які днями поширювались в медіа навколо мовного питання, Уповноважений наголосив, що такі дискусії є шкідливими.

"Я хочу, щоб на мовній темі не було спекуляцій. Ми вже проходили поділ України за різними категоріями. Так звані "дві України" — це одна з розробок психологічного спрямування російського походження. У нас єдина держава. У нас єдина державна мова. У нас єдине бачення у наближенні нашої перемоги. Ми дякуємо Збройним Силам України за їх єдність!", — наголосив Уповноважений.

Кремінь зазначив, що за потреби для вдосконалення мовних практик для військовослужбовців можуть відкрити мовні курси.

Скриншот допису Уповноваженого

Нагадаємо, що мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон звернулася до високопосадовців зі скаргою на українських військових. Раніше в інтерв'ю Яніні Соколовій вона розкритикувала російськомовних бійців і заявила, що не може назвати їх українцями.