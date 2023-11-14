Языковой омбудсмен о скандале с Фарион — мы уже проходили разделение на "две Украины"

Языковой омбудсмен Тарас Кремень. Фото: сайт Уполномоченного по защите государственного языка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на жалобу Ирины Фарион по поводу русскоязычных военных. Он заявил, что за 10 месяцев в него не поступило ни одной жалобы на нарушение языкового закона в ВСУ.

Об этом Тарас Кремень написал на странице Facebook.

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Обсуждая скандалы, которые на днях распространялись в медиа вокруг языкового вопроса, Уполномоченный подчеркнул, что такие дискуссии вредны.

"Я хочу, чтобы на языковой теме не было спекуляций. Мы уже проходили раздел Украины по разным категориям. Так называемые "две Украины" — это одна из разработок психологического направления русского происхождения. У нас единственное государство. У нас единственный государственный язык. У нас единственное видение в приближении нашей победы. Мы благодарим Вооруженные Силы Украины за их единство!", — подчеркнул Уполномоченный.

Кремень отметил, что при необходимости усовершенствования языковых практик для военнослужащих могут открыть языковые курсы.

Скриншот поста Уполномоченного

Напомним, что языковед и экс-нардеп Ирина Фарион обратилась к чиновникам с жалобой на украинских военных. Ранее в интервью Янине Соколовой она подвергла критике русскоязычных бойцов и заявила, что не может назвать их украинцами.