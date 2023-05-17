Мовний скандал: проректор київського вишу вигнав студентку за українську мову

Студенти на акціі на підтримку закону про мову. Фото: УНІАН

У Києві стався черговий мовний скандал. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ). За словами, ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою.

Про це розповіла журналістка Емма Антонюк на своїй Instagram-сторінці.

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Деталі мовного скандалу

Колишня студентка КАПМ поширила в мережу аудіозапис розмови нібито з першим проректором приватного ВНЗ Олександром Лубянським. Чоловік на записі обурюється, що дівчина проти спілкування російською мовою. А потім взагалі каже студентці, щоб вона забрала документи з вишу.

"Ці записи мені надіслала підписниця Марічка Довгополюк. Якщо коротко: вона вступила до Київської академії прикладних мистецтв. Під час перших зборів каже, що проректор Олександр Лубянський запитав: "Хто проти, аби я говорив російською? Марічка підняла руку. Реакцію педагога можна почути на записах", — написала журналістка Емма Антонюк.

Більшість лекцій у ВНЗ були російською

Колишня студента також говорить і про те, що більшість лекцій у виші також були російською. Дівчина була змушена забрати документи та повернутися до рідного Львова, каже журналістка. Зазначається, що інцидент стався після повномасштабного вторгнення Росії.

У Київській академії прикладних мистецтв зазначили, що це не правда.

"Вона в своїй країні хоче українську мову. Так це і моя країна! Я в третьому поколінні в цьому місті. А рідна мова в мене російська... Ви знаєте, для чого мова дана Богом? Щоб люди розуміли один одного! А не політику робили! Бісмарк сказав: націоналізм або нацизм, не пам'ятаю як дослівно — це зброя покидьків, які на цьому роблять гроші та спекулюють! Спекулянти! Ти, напевно, в школі погано вчилась? Треба розуміти, як із старшими розмовляти! Навіть по віку, я вже мовчу по керівництву... Тому краще буде, якщо ти сама забереш і спокійно підеш туди, до конкурентів", — каже російською мовою чоловік на записі.

Уповноважений із захисту державної мови відреагував на інцидент

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що йому відомо про цей скандал, пише ТСН. Омбудсмен заявив, що цей виш — приватний і по ньому зараз проводять заходи державного контролю з іншого питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.

Також у Київській області в торговому центрі "МаркМолл", в одному з магазинів вибухнув мовний скандал. Продавчиня відмовився обслуговувати українською мовою. Ба більше, вона сказала, що це її принципова позиція і вона "російськомовна".