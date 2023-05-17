Языковой скандал: проректор киевского вуза выгнал студентку за украинский язык

Студенты на акции в поддержку закона о языке. Фото: УНИАН

В Киеве произошел очередной языковой скандал. Это произошло в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ). По словам экс-студентки ВУЗа, проректор заведения отказался общаться на украинском языке.

Об этом рассказала журналистка Эмма Антонюк на своей Instagram-странице.

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Детали языкового скандала

Бывшая студентка КАПМ распространила в сеть аудиозапись разговора якобы с первым проректором частного вуза Александром Лубянским. Человек на записи возмущается, что девушка против общения на русском языке. А потом вообще говорит студентке, чтобы она забрала документы из вуза.

"Эти записи мне прислала подписница Маричка Довгополюк. Если коротко: она поступила в Киевскую академию прикладных искусств. Во время первого собрания говорит, что проректор Александр Лубянский спросил: "Кто против, чтобы я говорил по-русски? Маричка подняла руку. Реакцию педагога можно услышать на записях", — написала журналистка Эмма Антонюк.

Большинство лекций в ВУЗе были на русском

Бывшая студентка также говорит и о том, что большинство лекций в ВУЗе также были на русском. Девушка была вынуждена забрать документы и вернуться в родной Львов, говорит журналистка. Отмечается, что инцидент произошел после полномасштабного вторжения России.

В Киевской академии прикладных искусств отметили, что это неправда.

"Она в своей стране хочет украинский язык. Так это и моя страна! Я в третьем поколении в этом городе. А родной язык у меня русский... Вы знаете, для чего язык дан Богом? Чтобы люди понимали друг друга! А не политику делали! Бисмарк сказал: национализм или нацизм, не помню как дословно — это оружие подонков, которые на этом делают деньги и спекулируют! Спекулянты! Ты, наверное, в школе плохо училась? Надо понимать, как со старшими разговаривать! Даже по возрасту, я уже молчу по руководству... Поэтому лучше будет, если ты сама заберешь и спокойно пойдешь туда, к конкурентам", — говорит на русском языке мужчина на записи.

Уполномоченный по защите государственного языка отреагировал на инцидент

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, что ему известно об этом скандале, пишет ТСН. Омбудсмен заявил, что этот ВУЗ – частный и по нему сейчас проводят мероприятия государственного контроля по другому вопросу.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко во всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, по просьбе сделать тише отреагировали довольно бурно.

Также в Киевской области в торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов разразился языковой скандал. Продавщица отказалась обслуживать на украинском языке. Более того, она сказала, что это ее принципиальная позиция и она "русскоязычная".