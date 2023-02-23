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МОЗ України анонсувало зростання захворюваності COVID-19

23 лютого 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
COVID-19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я прогнозує зростання захворюваності на кінець лютого-березень COVID-19 .

Про це Кузін заявив в ефірі телемарафону.

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Протягом останніх кількох тижнів було зафіксовано поступове зростання цифр та показників захворюваності, в середньому плюс 40-45% щотижня. За останній тиждень було зареєстровано 7 300 нових випадків захворювання на коронавірус, і спостерігається зростання госпіталізації. За словами Кузіна, пікові показники захворюваності COVID-19 за підсумками торішніх сезонів та поточного сезону спостерігатимуться з кінця лютого та майже весь березень.

Як і в попередні хвилі захворювання, люди старше 60 років найчастіше хворіють на COVID-19, і в межах цієї категорії реєструється найбільше летальних наслідків внаслідок ускладнення. Новий варіант штаму Омікрон, відомий також як Кракен, почав поширюватися Україною, але, на думку Кузіна, він не суттєво вплине на поширення коронавірусної хвороби або на показники захворюваності.

Ситуація, за словами Кузіна, керована, ліжка та кисень у лікарнях для надання ефективної медичної допомоги є достатньою, і немає загрози перевантаження закладів охорони здоров'я. Вакцинація проти COVID-19 триває в Україні в усіх сферах, попри обставини безпеки. На цей час доступно близько 8 млн доз вакцини проти COVID-19, і близько 16 млн українців вже отримали одну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби з початку вакцинальної кампанії.

Нагадаємо, що вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19. Вони стверджують, що рівень смертності найнижчий у світі, хоча експерти ставлять під сумнів дані Пекіна.

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