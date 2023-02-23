Минздрав Украины анонсировал рост заболеваемости COVID-19

COVID-19

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 на конец февраля-март.

Об этом Кузин заявил в эфире телемарафона.

Заболевание COVID-19

В течение последних нескольких недель был зафиксирован постепенный рост цифр и показателей заболеваемости, в среднем плюс 40-45% каждую неделю. За последнюю неделю было зарегистрировано 7 300 новых случаев заболевания коронавирусом, и наблюдается рост госпитализации. По словам Кузина, пиковые показатели заболеваемости COVID-19 по итогам прошлогодних сезонов и текущего сезона будут наблюдаться с конца февраля и почти весь март.

Как и в предыдущие волны заболевания, люди старше 60 лет чаще всего болеют COVID-19, и в пределах этой категории регистрируется больше всего летальных исходов вследствие осложнения. Новый вариант штамма Омикрон, известный также как Кракен, начал распространяться по Украине, но, по мнению Кузина, он не существенно повлияет на распространение коронавирусной болезни или на показатели заболеваемости.

Ситуация, по словам Кузина, управляемая, кровати и кислород в больницах для оказания эффективной медицинской помощи достаточно, и нет угрозы перегрузки учреждений здравоохранения. Вакцинация против COVID-19 продолжается в Украине во всех областях, несмотря на обстоятельства безопасности. На данный момент доступно около 8 млн доз вакцины против COVID-19, и около 16 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины против коронавирусной болезни с начала вакцинальной кампании.

Напомним, что высшие лидеры Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Они утверждают, что уровень смертности самый низкий в мире, хотя эксперты и ставят под сомнение данные Пекина.