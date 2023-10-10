"Можем павтаріть": Притула та Стерненко оголосили мегазбір на далекобійні БпЛА

Волонтери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченков. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 10 жовтня, волонтери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченков оголосили мегазбір "Можем павтаріть". Вони збирають 175 млн грн на далекобійні безпілотники.

Відео з оголошенням про мегазбір Сергій Притула опублікував у Facebook.

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"Забезпечимо Сили Оборони можливістю гасити ворога сильно і глибоко!" — наголосив Притула.

Метою збору є зібрати 175 млн грн на 100 далекобійних безпілотників (30 кг корисного навантаження на дистанцію 800 км).

Мегазбір під назвою "Можем павтаріть" триватиме три дні.

Задонатити можна за посиланнями:

Monobank;

Приват;

усі інші рахунки;

Нагадаємо, космічний апарат ICEYE, який передали українській розвідці волонтери, допомагає наближати нашу перемогу. Завдяки йому спецпризначенці ГУР МО кожного дня отримують розвідувальні дані для проведення операцій, аби знищувати російську військову техніку.

Також ми писали, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, за минулу добу кількість армії РФ зменшилася на 450 солдатів.

Додамо, у Сухопутних військах ЗСУ показали, як українські військові точним ударом знищили спостережний пункт російських окупантів. Перед цим пілоти провели повітряну розвідку.