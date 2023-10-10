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"Можем повторить": Притула и Стерненко объявили мегасбор на дальнобойные БпЛА

10 октября 2023 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Можем повторить": Притула и Стерненко объявили мегасбор на дальнобойные БпЛА
Волонтеры Сергей Стерненко, Сергей Притула и Игорь Лаченков. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 октября, волонтеры Сергей Стерненко, Сергей Притула и Игорь Лаченков объявили мегасбор "Можем повторить". Они собирают 175 млн грн на дальнобойные беспилотники.

Видео с объявлением о мегасборе Сергей Притула опубликовал в Facebook.

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"Обеспечим Силы Обороны возможностью гасить врага сильно и глубоко!" — подчеркнул Притула.

Целью сбора является собрать 175 млн грн на 100 дальнобойных беспилотников (30 кг полезной нагрузки на дистанцию 800 км).

Мегасбор под названием "Можем повторить" продлится три дня.

Задонатить можно по ссылкам:

Напомним, космический аппарат ICEYE, переданный украинской разведке волонтерами, помогает приближать нашу победу. Благодаря ему спецназовцы ГУР МО каждый день получают разведывательные данные для проведения операций, чтобы уничтожать российскую военную технику.

Также мы писали, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, за минувшие сутки количество армии РФ уменьшилось на 450 солдат.

Добавим, в Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские военные точным ударом уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Перед этим пилоты провели воздушную разведку.

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