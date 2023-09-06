"Мудрий панує над зірками": ГУР презентувала відеоролик до 31-ї річниці

Бійці ГУР. Фото: скриншот з відео

У четвер, 7 вересня Головне управління розвідки України відзначатиме 31-шу річницю із дня заснування. Відомство регулярно проводить успішні операції проти російських загарбників.

Так, у відео опублікованому до річниці, ГУР розповідає про свої методи протидії ворогам.

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Ще з кінця серпня ГУР ділиться успіхами деяких операцій та невідомими цікавими фактами про роботу. Так, очільник ГУР Кирило Буданов дав перше велике інтерв'ю, в якому розповів подробиці окремих заходів розвідки, які вже були, або ще будуть.

До того ж українська розвідка не лише поділилась подробицями однієї з найсенсаційніших операцій, а й опублікувала документальний фільм про неї. Мова йде про операцію "Синиця". 28-річний російський пілот вирішив перейти на бік України та викрав у РФ з-під носа гелікоптер Мі-8.

Нині ж ГУР опублікувало пам'ятний відео-ролик.

"Три речі, які необхідні аби перемогти будь-якого ворога: знати, вміти і діяти", — йдеться у повідомленні розвідки.

Як зазначають у відео робота розвідки починається зі збору інформації.

"Вона основа наших знань про ворога. Ми вміємо стежити за ворогом скрізь: на суші, у воді, в повітрі і навіть в космосі. Ми аналізуємо побачене і отримуємо необхідні дані про ворога", — зазначили у ГУР.

Також бійці розвідки можуть похвалитись неаби-якою вправністю і в "польовій" роботі.

"Ми вміємо підбирати правильні інструменти і користуватись ними професійно. Користуватись надзвичайно рішуче", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, до 31-ї річниця ГУР оприлюднило документальний фільм про російського пілота, який перегнав ворожий Мі-8 до України.

Також російський пілот, який перейшов на бік України, розповів, що трапилось з іншими пілотами на борту.

Водночас стало відомо, що пілот отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів.