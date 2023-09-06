"Мудрый властвует над звездами": ГУР презентовала видеоролик к 31-й годовщине

Бойцы ГУР. Фото: скриншот с видео

В четверг, 7 сентября Главное управление разведки Украины будет отмечать 31-ю годовщину со дня основания. Ведомство регулярно проводит успешные операции против российских захватчиков.

Так, в видео, опубликованном к годовщине, ГУР рассказывает о своих методах противодействия врагам.

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Еще с конца августа ГУР делится успехами некоторых сделок и неизвестными интересными фактами о работе. Так, глава ГУР Кирилл Буданов дал первое большое интервью, в котором рассказал подробности отдельных мероприятий разведки, которые уже были или еще будут.

К тому же украинская разведка не только поделилась подробностями одной из самых сенсационных операций, но и опубликовала документальный фильм о ней. Речь идет об операции "Синица". 28-летний российский пилот решил перейти на сторону Украины и похитил у РФ из-под носа вертолет Ми-8.

В настоящее время ГУР опубликовало памятный видео-ролик.

"Три вещи, которые необходимы, чтобы победить любого врага: знать, уметь и действовать", — говорится в сообщении разведки.

Как отмечают в видео, работа разведки начинается со сбора информации.

"Она основа наших знаний о враге. Мы умеем следить за врагом везде: на суше, в воде, в воздухе и даже в космосе. Мы анализируем увиденное и получаем необходимые данные о враге", — отметили в ГУР.

Также бойцы разведки могут похвастаться изрядной сноровкой и в "полевой" работе.

"Мы умеем подбирать правильные инструменты и пользоваться ими профессионально. Пользоваться очень решительно" , — подытожили в ведомстве.

Напомним, к 31-й годовщине ГУР обнародовало документальный фильм о российском пилоте, перегнавшем враждебный Ми-8 в Украину.

Также российский пилот, перешедший на сторону Украины, рассказал, что произошло с другими пилотами на борту.

В то же время стало известно, что пилот получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.