"Мужньо" ховалися у тайнику: на кордоні з Молдовою викрили мікроавтобус з ухилянтами

Ухилянти в тайнику мікроавтобуса. Фото: скриншот з відео ДПСУ

На українському кордоні з Молдовою викрили ухилянтів, які намагалися незаконно виїхати з країни, сховавшись в тайнику мікроавтобуса. В ньому знайшли четверо чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

Викриття українських "Коперфільдів"

"Якихось 300 метрів до кордону забракло мікроавтобусу, аби потрапити до Молдови разом з усім "екіпажем", про який прикордонники знали заздалегідь. Хоч водій і запевнив, що вантажу в нього немає, та на поглиблену перевірку його все одно відправили", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додають, що кожен заплатив за таку "подорож" по чотири тисячі доларів.

Інші "схеми" ухилянтів

Від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації, в Україні вигадують все нові і нові способи уникнення призову. Так, на Донеччині викрили нелегальний бізнес місцевих жительок із заключення фіктивних шлюбів.

Також у Черкаській області чоловік намагався уникнути мобілізації. Придумав хитрий спосіб: приніс до ТЦК підробні документи про навчання за кордоном. Його викрили і тепер розшукують.

Нагадаємо, ухилянти від військової служби 26- та 38-річного віку намагалися перетнути кордон України незаконним шляхом. Вони оформили опіку над літніми жінками, щоб виїхати за межі країни.