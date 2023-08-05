"Мужественно" прятались в тайнике: на границе с Молдовой разоблачили микроавтобус с уклонистами
На украинской границе с Молдовой разоблачили уклонистов, пытавшихся незаконно выехать из страны, спрятавшись в тайнике микроавтобуса. В нем нашли четверых мужчин призывного возраста.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Разоблачение украинских "Коперфильдов"
"Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдову вместе со всем "экипажем", о котором пограничники знали заранее. Хотя водитель и заверил, что груза у него нет, но на углубленную проверку его все равно отправили", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что каждый заплатил за такое "путешествие" по четыре тысячи долларов.
Другие "схемы" уклонистов
С начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине придумывают все новые и новые способы избегания призыва. Так, в Донецкой области разоблачили нелегальный бизнес местных жительниц по заключению фиктивных браков.
Также в Черкасской области мужчина пытался избежать мобилизации. Придумал хитрый способ: принес в ТЦК подробные документы об обучении за границей. Его разоблачили и теперь разыскивают.
Напомним, уклонисты от военной службы 26- и 38-летнего возраста пытались пересечь границу Украины незаконным путем. Они оформили опеку над пожилыми женщинами, чтобы уехать за пределы страны.