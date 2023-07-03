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МВФ передав Україні другий транш

3 липня 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
МВФ передав Україні другий транш
Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міжнародний валютний фонд передав Україні другий транш. Йдеться про суму в розмірі 890 млн доларів.

Про це повідомляє міністерство фінансів України.

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Кошти вже надійшли до бюджету України. Загалом країна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Фінансування за програмою розширеного  фінансування (Extended Fund Facility) складає 15,6 млрд доларів США.

У міністерстві зазначили, що отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці уряду України, міністерства фінансів, Нацбанку з експертами та керівництвом МВФ.

"Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України наша країна отримала від міжнародних партнерів фінансову допомогу в різних формах на загальну суму близько 52 млрд доларів.

Також ми писали, що Єврокомісія виплатила Україні черговий транш мікрофінансової допомоги. Розмір цього траншу становить 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені на підтримку української інфраструктури та фінансування держпослуг.

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