МВФ передал Украине второй транш

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Международный валютный фонд передал Украине второй транш. Речь идет о сумме в размере 890 млн долларов.

Об этом сообщает министерство финансов Украины.

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Средства уже поступили в бюджет Украины. В общей сложности страна получила уже 3,59 млрд долларов США от МВФ. Финансирование по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility) составляет 15,6 млрд долларов США.

В министерстве отметили, что полученное финансирование является результатом эффективного и слаженного сотрудничества правительства Украины, министерства финансов, Нацбанка с экспертами и руководством МВФ.

"Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины наша страна получила от международных партнеров финансовую помощь в разных формах на общую сумму около 52 млрд долларов.

Также мы писали, что Еврокомиссия выплатила Украине очередной транш микрофинансовой помощи. Размер этого транша составляет 1,5 млрд евро, которые будут потрачены на поддержку украинской инфраструктуры и финансирование госуслуг.