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МЗС перевірить наявність українців на захопленому кораблі Galaxy Leader

19 листопада 2023 19:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
МЗС перевірить наявність українців на захопленому кораблі Galaxy Leader
Корабель Galaxy Leader. Фото: marinetraffic.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство закордонних справ України розпорядилося, щоб українські посольства провели перевірку щодо повідомлень про можливе перебування українців на борту судна Galaxy Leader. Напередодні Ізраїль повідомив про захоплення вантажного судна повстанцями-хуситами.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

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Ніколенко зазначив, що відомості, що з'явилися в пресі, про захоплення корабля в Червоному морі викликали занепокоєння, особливо у світлі припущень про присутність українців на його борту.

"МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника для з'ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей", — сказав він.

МЗС
Повідомлення Олега Ніколенка. Фото: скриншот

Захоплення вантажного корабля у Червоному морі

У неділю ізраїльська армія та кабінет прем'єр-міністра країни оголосили, що єменські хусити, які підтримує Іран, здійснили захоплення вантажівки Galaxy Leader. Також повідомлялося, що на борту був міжнародний екіпаж, включаючи українців.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує доручити Данії перевіряти наявність західної страховки та, можливо, блокувати прохід російських танкерів із нафтою через свої води. Таким чином, влада ЄС хоче повернутися до дотримання стелі цін на російську нафту, встановлену в грудні минулого року.

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