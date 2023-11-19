МИД проверит наличие украинцев на захваченном корабле Galaxy Leader

Корабль Galaxy Leader. Фото: marinetraffic.com

Министерство иностранных дел Украины распорядилось, чтобы украинские посольства провели проверку по поводу сообщений о возможном нахождении украинцев на борту судна Galaxy Leader. Накануне, Израиль сообщил о захвате грузового судна повстанцами-хуситами.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

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Николенко отметил, что появившиеся в прессе сведения о захвате корабля в Красном море вызвали беспокойство, особенно в свете предположений о присутствии украинцев на его борту.

"МИД Украины уже поручило причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться в компанию-собственник для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей", — сказал он.

Сообщение Олега Николенко. Фото: скриншот

Захват грузового корабля в Красном море

В воскресенье израильская армия и кабинет премьер-министра страны объявили, что йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, осуществили захват грузовика Galaxy Leader. Также сообщалось, что на борту находился международный экипаж, включая украинцев.

Напомним, что Европейский Союз планирует поручить Дании проверять наличие западной страховки и, возможно, блокировать проход российских танкеров с нефтью через свои воды. Таким образом, власти ЕС хотят вернуться к соблюдению потолка цен на российскую нефть, установленную в декабре прошлого года.