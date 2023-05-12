На Банковій сказали, на скількох українських військових готові обміняти Богуслаєва

Експрезидент "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв. Фото: УНІАН

Україна готова обміняти ексглаву підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на тисячу українських військовополонених. Але спочатку він має отримати щонайбільше жорсткий кримінальний вирок та максимальний термін.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю 24 каналу.

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"Ця людина працювала на росіян і заохочувала їх завдавати ракетних атак навіть по власному підприємству. Однак якщо ми зможемо за Богуслаєва забрати тисячу наших хлопців, то, безумовно, підемо на обмінні процеси", — зазначив Подоляк.

Також Михайло Подоляк заявив, що Богуслаєв під час повномасштабного вторгнення саботував будь-які дії "Мотор Січі", зокрема, можливість передачі гелікоптерів Збройним силам України.

Справа Богуслаєва

23 жовтня 2022 року у Службі безпеки України заявили про затримання президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Його підозрюють у держзраді, а згодом — 28 березня повідомили про нову підозру — у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням (ст. 114−1 КК України).

Майно Богуслаєва майже на 1 мільярд гривень заарештовано.

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Нагадаємо, колишній президент компанії "Мотор-СІЧ" В'ячеслав Богуслаєв подав заяву на включення його до списку для обміну з Росією. Він направив своє прохання до Офісу Президента України на ім'я Андрія Єрмака.