Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow На Банковой сказали, на скольких украинских военных готовы обменять Богуслаева arrow

На Банковой сказали, на скольких украинских военных готовы обменять Богуслаева

12 мая 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Банковой сказали, на скольких украинских военных готовы обменять Богуслаева
Экс-президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина готова обменять экс-главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Но сначала он должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью 24 каналу.

Читайте также:

"Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию. Однако если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то, безусловно, пойдем на обменные процессы", — отметил Подоляк.

Также Михаил Подоляк заявил, что Богуслаев во время полномасштабного вторжения саботировал любые действия "Мотор Сичи", в частности, возможность передачи вертолетов Вооруженным Силам Украины.

Дело Богуслаева

  • 23 октября 2022 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.
  • Его подозревают в госизмене, а впоследствии — 28 марта сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114-1 УК Украины).
  • Имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен арестовано.

Напомним, бывший президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас