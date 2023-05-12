На Банковой сказали, на скольких украинских военных готовы обменять Богуслаева

Экс-президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Фото: УНИАН

Украина готова обменять экс-главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Но сначала он должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью 24 каналу.

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"Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию. Однако если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то, безусловно, пойдем на обменные процессы", — отметил Подоляк.

Также Михаил Подоляк заявил, что Богуслаев во время полномасштабного вторжения саботировал любые действия "Мотор Сичи", в частности, возможность передачи вертолетов Вооруженным Силам Украины.

Дело Богуслаева

23 октября 2022 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Его подозревают в госизмене, а впоследствии — 28 марта сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114-1 УК Украины).

Имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен арестовано.

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Напомним, бывший президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подал заявление на включение его в список для обмена с Россией. Он направил свою просьбу в Офис Президента Украины.