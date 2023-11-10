На Банковій висловилися, чи варто закривати єдиний телемарафон

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було створено телемарафон "Єдині новини". На думку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка немає підстав для припинення телемарафону, оскільки війна ще не закінчилася.

Про це повідомив Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

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Немає причин для закриття телемарафону "Єдині новини"

Михайло Подоляк переконаний, що наразі немає підстав для закриття телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що в Україні є багато можливостей та майданчиків для отримання плюралістичної точки зору на ті чи інші події.

"В нас в Україні сьогодні є можливість отримувати плюралістичну точку зору на ті чи інші події, обговорювати. Багато є можливостей, багато є майданчиків, інструментів. У вас (йдеться про Радіо Свобода) також можна проводити будь-які дискусії. Ви отримуєте велику кількість глядачів, слухачів які будуть достатньо зацікавлені в тому, щоб отримати ваші експертні позиції. І це ж говорить про те, що ландшафт не монополізований", — зазначив радник голови Офісу Президента.

У звіті Єврокомісії щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. У звіті також вказано, що навесні минулого року влада запустила телемарафон "Єдині новини" і відключила з цифрового ефірного мовлення три опозиційні телеканали.

"У наступному році Україна має розробити дорожню карту для підтримки відновлення плюралістичного, прозорого та незалежного післявоєнного медіаландшафту", — йдеться у звіті.

Подоляк додав, що таку дорожню карту влада "буде обговорювати, це входить у перелік наступних кроків, які Україна має проходити".

Українці втрачають довіру до телемарафону "Єдині новини"

За даними опитування КМІС, у телеглядачів знижується довіра до телемарафону "Єдині новини". З 12% до 39% стало більше тих, хто не довіряє марафону.

Нагадаємо, за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року спостерігається зниження рівня довіри українців до телемарафону "Єдині новини". Також суспільство стало менше довіряти центральним органам влади. Телемарафон "Єдині новини" зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% зменшилася кількість тих, хто йому довіряє.