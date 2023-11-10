На Банковой высказались, стоит ли закрывать единый телемарафон

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

В начале полномасштабного вторжения России в Украину был создан телемарафон "Єдині новини". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, нет оснований для прекращения телемарафона, поскольку война еще не закончилась.

Об этом сообщил Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

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Нет причин для закрытия телемарафона "Єдині новини"

Михаил Подоляк убежден, что нет оснований для закрытия телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что в Украине много возможностей и площадок для получения плюралистической точки зрения на те или иные события.

"У нас в Украине сегодня есть возможность получать плюралистическую точку зрения на те или иные события, обсуждать. Много есть возможностей, много площадок, инструментов. У вас (речь о Радио Свобода) также можно проводить любые дискуссии. Вы получаете большое количество зрителей, слушателей, которые будут достаточно заинтересованы в том, чтобы получить ваши экспертные позиции. И это же говорит, что ландшафт не монополизирован", — отметил советник главы Офиса Президента.

В отчете Еврокомиссии по выполнению Украиной условий для начала переговоров о вступлении в ЕС отмечается необходимость возобновить независимый медиаландшафт. В отчете также указано, что весной прошлого года власти запустили телемарафон "Єдині новини" и отключили из цифрового эфирного вещания три оппозиционных телеканала.

"В следующем году Украина должна разработать дорожную карту для поддержки восстановления плюралистического, прозрачного и независимого послевоенного медиаландшафта", — говорится в отчете.

Подоляк добавил, что такую дорожную карту власти "будут обсуждать, это входит в перечень следующих шагов, которые Украина должна проходить".

Украинцы теряют доверие к телемарафону "Єдині новини"

По данным опроса КМИС, у телезрителей снижается доверие к телемарафону "Єдині новини". С 12% до 39% увеличилось количество тех, кто не доверяет марафону.

Напомним, за период с мая 2022 года по октябрь 2023 года наблюдается снижение уровня доверия украинцев к телемарафону "Єдині новини". Также общество стало меньше доверять центральным органам власти. Телемарафон "Єдині новини" сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% уменьшилось количество доверяющих.