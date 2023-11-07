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На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS, — Зеленський

7 листопада 2023 12:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна отримала додаткові системи ППО NASAMS від партнерів. Вони вже стали на бойове чергування.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Україна отримала додаткові NASAMS

"Провів щоденний селектор. Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими", — йдеться у повідомленні.

Також президент заслухав зведення з фронту — бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні. 

"Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи", — додав Зеленський. 

Зеленський
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що 3 листопада Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 125 млн дол. До пакета, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем NASAMS та д одаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS. 

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