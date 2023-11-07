На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS, — Зеленский
Украина получила дополнительные системы ПВО NASAMS от партнеров. Они уже встали на боевое дежурство.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Украина получила дополнительные NASAMS
"Провел ежедневный селектор. Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", — говорится в сообщении.
Также президент заслушал сводку с фронта — боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.
"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", — добавил Зеленский.
Напомним, 3 ноября Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 125 млн дол. В пакет, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS и дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS.
Читайте Новини.LIVE!