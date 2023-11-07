На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина получила дополнительные системы ПВО NASAMS от партнеров. Они уже встали на боевое дежурство.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина получила дополнительные NASAMS

"Провел ежедневный селектор. Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", — говорится в сообщении.

Также президент заслушал сводку с фронта — боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 3 ноября Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 125 млн дол. В пакет, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS и дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS.