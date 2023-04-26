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На Буковині суд оштрафував медсестру, яка поширювала відео руху колони військової техніки

26 квітня 2023 20:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Буковині суд оштрафував медсестру, яка поширювала відео руху колони військової техніки
Рух колони військової техніки ЗСУ. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Чернівецькій області Новоселицький суд оштрафував громадянку України за незаконну публікацію руху колони військової техніки ЗСУ. Жінка заплатила 51 тисячу гривень.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

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Деталі провопорушення

У січні цього року медична сестра реанімації Чернівецької обласної клінічної лікарні, перебуваючи на відрізку автодороги Н-03 сполученням "Житомир-Чернівці", в селі Бояни Чернівецької області, спостерігала рух військової техніки, а саме броньованих автофургонів "KIRPI". За допомгою мобільного телефону вона це зафіксувала та виклала відео у мережу ТікТок, йдеться в повідомленні.

Це відео переглянули 177 тисяч користувачів, понад 5 тисяч людей поставили вподобайку, під публікацією залишено 65 коментарів, а також здійснено 100 збережень відеозапису.

Жінка провину визнала повністю та пояснила, що "не повною мірою усвідомлювала негативні наслідки, які можуть бути".

Помʼякшило покарання те, що дівчина добровільно перерахувала 10 тисяч гривень на домогу ЗСУ, її молодий вік та позитивні характеристики.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чернівцях затримали чоловіка, який поранив ножем товариша по чарці. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

А також у Чернівцях побили скандального єпископа Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ. Інцидент відбувся на вулиці Сагайдачній, біля входу до Миколаївського храму УПЦ.

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