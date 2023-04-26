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На Буковине суд оштрафовал медсестру, распространявшую видео движения колонны военной техники

26 апреля 2023 20:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Буковине суд оштрафовал медсестру, распространявшую видео движения колонны военной техники
Движение колонны военной техники ВСУ. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Черновицкой области Новоселицкий суд оштрафовал гражданку Украины за незаконную публикацию движения колонны военной техники ВСУ. Женщина заплатила 51 тысячу гривен.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Детали правонарушения

В январе этого года медицинская сестра реанимации Черновицкой областной клинической больницы, находясь на отрезке автодороги Н-03 сообщением "Житомир-Черновцы", в селе Бояны Черновицкой области наблюдала движение военной техники, а именно бронированных автофургонов "KIRPI". С помощью мобильного телефона она это зафиксировала и выложила видео в сеть ТикТок, говорится в сообщении.

Это видео просмотрели 177 тысяч пользователей, более 5 тысяч человек поставили понравившееся, под публикацией оставлено 65 комментариев, а также осуществлено 100 сохранений видеозаписи.

Женщина вину признала полностью и объяснила, что "не в полной мере отдавала себе отчет в негативных последствиях, которые могут быть".

Смягчило наказание то, что девушка добровольно перечислила 10 тысяч гривен в помощь ВСУ, ее молодой возраст и положительные характеристики.

Напомним, ранее мы писали, что Навальный под угрозой пожизненного заключения. Против него возбудили очередное уголовное дело.

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