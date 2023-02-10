На українсько-румунському кордоні відкрили ще один пункт пропуску

Пункт пропуску "Дяківці" став третім, відкритим за час незалежності України

У Чернівецькій області відкрили другий прикордонний пункт пропуску. Через пункт "Дяківці" до Румунії планують возити зерно, олійну продукцію та інші товари, потрібні Європі та усьому світу.

Про це повідомив у Telegram голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк.

Новий прикордонний пункт пропуску

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску “Дяківці”.

За словами голови ОДА Запаранюка відкритий пункт пропуску став третім за час незалежності України і другим на території Чернівецької області.

Мета відкриття прикордонного пункту

Голова Чернівецької ОДА анонсував активний вантажний рух в районі нового пункту пропуску.

"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажні автомобілі із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", — наголосив Руслан Запаранюк.

Нагадаємо, що на українсько-румунському кордоні з 10 листопада 2022 року запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ — Вікову де Сус".

Фото: Telegram Запаранюка