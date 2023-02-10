На українсько-румунському кордоні відкрили ще один пункт пропуску

На Буковині відкрили другий прикордонний пункт пропуску
У Чернівецькій області відкрили другий прикордонний пункт пропуску. Через пункт "Дяківці" до Румунії планують возити зерно, олійну продукцію та інші товари, потрібні Європі та усьому світу.
Про це повідомив у Telegram голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк.
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Новий прикордонний пункт пропуску
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску “Дяківці”.
За словами голови ОДА Запаранюка відкритий пункт пропуску став третім за час незалежності України і другим на території Чернівецької області.
Мета відкриття прикордонного пункту
Голова Чернівецької ОДА анонсував активний вантажний рух в районі нового пункту пропуску.
"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажні автомобілі із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", — наголосив Руслан Запаранюк.
Нагадаємо, що на українсько-румунському кордоні з 10 листопада 2022 року запрацював новий пункт пропуску "Красноїльськ — Вікову де Сус".
Фото: Telegram Запаранюка