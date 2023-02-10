На украинско-румынской границе открыли еще один пункт пропуска

Пункт пропуска "Дяковцы" стал третьим, открытым за время независимости Украины

В Черновицкой области открыли второй пограничный пункт пропуска. Через пункт "Дяковцы" в Румынию планируют возить зерно, масличную продукцию и другие товары, необходимые Европе и всему миру.

Об этом сообщил в Telegram глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запаранюк.

Новый пограничный пункт пропуска

В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы".

По словам председателя ОГА Запаранюка, открытый пункт пропуска стал третьим за время независимости Украины и вторым на территории Черновицкой области.

Цель открытия пограничного пункта

Глава Черновицкой ОГА анонсировал активное грузовое движение в районе нового пункта пропуска.

"В ближайшее время здесь будут проезжать грузовые автомобили с зерном, масляной продукцией, которая нужна Европе и всему миру", — подчеркнул Руслан Запаранюк.

Напомним, что на украинско-румынской границе с 10 ноября 2022 года заработал новый пункт пропуска "Красноильск — Викову де Сус".

Фото: Telegram Запаранюка