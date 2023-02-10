На украинско-румынской границе открыли еще один пункт пропуска

На Буковине открыли второй пограничный пункт пропуска
В Черновицкой области открыли второй пограничный пункт пропуска. Через пункт "Дяковцы" в Румынию планируют возить зерно, масличную продукцию и другие товары, необходимые Европе и всему миру.
Об этом сообщил в Telegram глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запаранюк.
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Новый пограничный пункт пропуска
В Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы".
По словам председателя ОГА Запаранюка, открытый пункт пропуска стал третьим за время независимости Украины и вторым на территории Черновицкой области.
Цель открытия пограничного пункта
Глава Черновицкой ОГА анонсировал активное грузовое движение в районе нового пункта пропуска.
"В ближайшее время здесь будут проезжать грузовые автомобили с зерном, масляной продукцией, которая нужна Европе и всему миру", — подчеркнул Руслан Запаранюк.
Напомним, что на украинско-румынской границе с 10 ноября 2022 года заработал новый пункт пропуска "Красноильск — Викову де Сус".
Фото: Telegram Запаранюка