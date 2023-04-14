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На Чернігівщині підтоплено кілька населених пунктів, — Чаус

14 квітня 2023 20:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Чернігівщині підтоплено кілька населених пунктів, — Чаус
Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Фото: Media Center Ukraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Цього року на Чернігівщині очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводку 2013 року. Сьогодні найкритичніша ситуація складається на річці Дніпро.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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Підтоплені населені пункти

За словами Чауса, якщо рівень води продовжить підійматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.

Нині вже 7 населених пунктів Чернігівської області знаходяться під водою, переважно ті, що розташовані вздовж річки Дніпро. Вода продовжує підійматися та прибувати, і ця ситуація є критичною.

Проте, державна служба з надзвичайних ситуацій, департамент цивільного захисту та інші організації вже провели комісію та визначили всі необхідні заходи для боротьби з повінню. В цей час всі організації, включаючи прикордонників, працюють разом, щоб надати допомогу населенню та вжити заходів у разі потреби евакуації.

Усі зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити безпеку мешканців та надати їм усю необхідну допомогу у цій критичній ситуації.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський згадав, як рік тому ЗСУ звільнили від ворога Київську, Чернігівську та Сумську. Територіальну цілісність України буде відновлено.

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