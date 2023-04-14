В Черниговской области подтоплено несколько населенных пунктов, — Чаус

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Фото: Media Center Ukraine

В этом году на Черниговщине ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка 2013 года. Сегодня наиболее критическая ситуация складывается на реке Днепр.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Читайте также:

Подтопленные населенные пункты

По словам Чауса, если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

В настоящее время уже семь населенных пунктов Черниговской области находятся под водой, в основном те, которые расположены вдоль реки Днепр. Вода продолжает подниматься и прибывать, и эта ситуация является критической.

Однако, государственная служба по чрезвычайным ситуациям, департамент гражданской защиты и другие организации уже провели комиссию и определили все необходимые меры для борьбы с наводнением. В настоящее время, все организации, включая пограничников, работают вместе, чтобы оказать помощь населению и принять меры в случае необходимости эвакуации.

Все усилия направлены на то, чтобы обеспечить безопасность жителей и предоставить им всю необходимую помощь в этой критической ситуации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как год назад ВСУ освободили от врага Киевскую, Черниговскую и Сумскую. Территориальная целостность Украины будет восстановлена.