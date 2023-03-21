На Чернігівщині повністю відбудували знищений міст через річку Замглай: який в нього вигляд
Поблизу села Киселівка, що на Чернігівщині, відбудували й відкрили для руху легкового та вантажного транспорту міст через річку Замглай. Раніше він був зруйнований внаслідок бойових дій.
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
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Деталі
Міст знаходиться на автодорозі Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч, яка забезпечує транспортний зв'язок між громадами на півночі. На початку повномасштабного вторгнення міст було зруйновано, коли окупанти впритул підійшли до Чернігова і намагалися прорватися до міста.
"В квітні минулого року було облаштовано тимчасову переправу. У зв’язку з тим, що така переправа не могла впоратися з навантаженням автотрафіком, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України вирішило повноцінно відбудувати міст", — розповіли у відомстві.
Зазначається, що новий міст має чотири смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.
У Міністерстві нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було зруйновано 27 штучних споруд. На 20 локаціях було облаштовано тимчасові об'їзди.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у двох громадах Миколаївщини відновлено зруйновані окупантами мости.