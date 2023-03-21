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На Черниговщине полностью отстроили уничтоженный мост через реку Замглай: какой у него вид

21 марта 2023 11:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Мост был разрушен в ходе боевых действий
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Вблизи села Киселевка Черниговской области отстроили и открыли для движения легкового и грузового транспорта мост через реку Замглай. Ранее он был разрушен в результате боевых действий.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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Подробности

Мост находится на автодороге Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч, которая обеспечивает транспортную связь между общинами на севере. В начале полномасштабного вторжения городов было разрушено, когда оккупанты вплотную подошли к Чернигову и пытались прорваться в город.

Возможно, это изображение 3 человека и дорога

"В апреле прошлого года была обустроена временная переправа. В связи с тем, что такая переправа не могла справиться с погрузкой автотрафиком, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины решило полноценно отстроить мост", — рассказали в ведомстве.

Возможно, это изображение дерево, дорога и текст

Отмечается, что новый мост имеет четыре полосы движения и построен с учетом современных транспортных нагрузок.

В Министерстве напоминают, что с начала полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено 27 искусственных сооружений. На 20 локациях были обустроены временные объезды.

Напомним, ранее мы писали, что в двух общинах Николаевщины восстановлены разрушенные оккупантами мосты.

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