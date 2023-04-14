"На чому може, на тому й хайпує": Вілкул розповів про своє ставлення до Шарія

Блогер-мільйонник Анатолій Шарій (зліва) та мер Кривого Рогу Олександр Вілкул (праворуч). Фото: Twitter Шарія

Мер Кривого Рогу, колишній депутат від "Партії Регіонів" Олександр Вілкул висловив свою думку щодо проросійського блогера-мільйонника Анатолія Шарія. На думку Вілкула, усі його дії — просто хайп.

Про це мер Кривого Рогу розповів в інтерв'ю УП.

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Під час інтерв'ю у Вілкула запитали, чи вважає він зрадниками проросійських журналістів Євгена Мураєва та Анатолія Шарія.

"Шарій просто хайпує. Він на чому може, на тому й хайпує. Останнім часом я не слідкую за його творчістю і блогами, але можу сказати, що було багато спірних речей, про які він говорив умовно в 2021 році та зараз", — сказав Вілкул.

А щодо Мураєва, то мер Кривого Рогу не знає, де він знаходиться і не вірить ніяким чуткам, поки не переконається у їхній правдивості.

Нагадаємо, ще у травні 2022 року в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. СБУ підозрює його у держзраді, зокрема, у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Пізніше суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.

Додамо, 16 червня восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія". Це була дев'ята партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.