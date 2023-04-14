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"На чем может, на том и хайпирует": Вилкул рассказал о своем отношении к Шарию

14 апреля 2023 17:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"На чем может, на том и хайпирует": Вилкул рассказал о своем отношении к Шарию
Блогер-миллионник Анатолий Шарий (слева) и мэр Кривого Рога Александр Вилкул (справа). Фото: Twitter Шария
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Мэр Кривого Рога, бывший депутат от "Партии Регионов" Александр Вилкул высказал свое мнение по поводу пророссийского блогера-миллионника Анатолия Шария. По мнению Вилкула, все его действия — просто хайп.

Об этом мэр Кривого Рога рассказал в интервью УП.

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Во время интервью у Вилкула спросили, считает ли он предателями пророссийских журналистов Евгения Мураева и Анатолия Шария.

"Шарий просто хайпует. Он на чем может, на том и хайпирует. В последнее время я не слежу за его творчеством и блогами, но могу сказать, что было много спорных вещей, о которых он говорил условно в 2021 году и сейчас", — сказал Вилкул.

А что касается Мураева, то мэр Кривого Рога не знает, где он находится и не верит никаким слухам, пока не убедится в их правдивости.

Напомним, еще в мае 2022 года в Испании задержали пророссийского блоггера Анатолия Шария. СБУ подозревает его в госизмене, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Добавим, 16 июня восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария". Это была девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

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