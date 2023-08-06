На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко
У боях Україну загинув колишній народний депутат (четвертого скликання Верховної Ради) та ексдепутат Волинської облради Сергій Слабенко. Незабаром його тіло повернуть додому.
Про це повідомляє ТРК "Аверс".
Що відомо про загибель Сергія Слабенка
Відомо, що захисник України загинув 4 серпня. Він брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку фронту.
Інших подробиць наразі немає.
Тіло загиблого повернуть додому 7 серпня.
Факти з біографії Сергія Слабенка
Сергій Слабенко народився 28 серпня 1965 року в Луцьку.
Із серпня 1984 року по липень 1988 року навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю "військово-політична авіація". Кваліфікація — "вчитель історії та суспільствознавства".
У 1992-1993 роках навчався у Міжнародному інституті ринкових відносин та підприємництва міста Києва. З листопада 1999 по липень 2002 року — МАУП (місто Київ). Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.
З 2002 до 2006 року — народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Верховна Рада України 4-го скликання.
З травня 2006 року — депутат Волинської обласної ради 5-го скликання. У жовтні 2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за списком партії "Наша Україна".
З 2015 по 2020 рік — депутат Волинської облради від ВО "Батьківщина".
У нього залишились дружина та двоє дітей.
Нагадаємо, у квітні на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Політик воював на Донбасі і служив у піхоті.
Також повідомлялося, що на території Луганської області під час бойових дій проти російських загарбників загинув український телережисер Іван Кузьмінський.