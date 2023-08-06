На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко

Колишній народний депутат Сергій Слабенко. Фото: ТРК "Аверс"

У боях Україну загинув колишній народний депутат (четвертого скликання Верховної Ради) та ексдепутат Волинської облради Сергій Слабенко. Незабаром його тіло повернуть додому.

Про це повідомляє ТРК "Аверс".

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Відомо, що захисник України загинув 4 серпня. Він брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку фронту.

Інших подробиць наразі немає.

Тіло загиблого повернуть додому 7 серпня.

Факти з біографії Сергія Слабенка

Сергій Слабенко народився 28 серпня 1965 року в Луцьку.

Із серпня 1984 року по липень 1988 року навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю "військово-політична авіація". Кваліфікація — "вчитель історії та суспільствознавства".

У 1992-1993 роках навчався у Міжнародному інституті ринкових відносин та підприємництва міста Києва. З листопада 1999 по липень 2002 року — МАУП (місто Київ). Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.

З 2002 до 2006 року — народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Верховна Рада України 4-го скликання.

З травня 2006 року — депутат Волинської обласної ради 5-го скликання. У жовтні 2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за списком партії "Наша Україна".

З 2015 по 2020 рік — депутат Волинської облради від ВО "Батьківщина".

У нього залишились дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, у квітні на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Політик воював на Донбасі і служив у піхоті.

Також повідомлялося, що на території Луганської області під час бойових дій проти російських загарбників загинув український телережисер Іван Кузьмінський.