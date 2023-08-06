Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко arrow

На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко

6 серпня 2023 22:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На фронті загинув колишній народний депутат Сергій Слабенко
Колишній народний депутат Сергій Слабенко. Фото: ТРК "Аверс"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У боях Україну загинув колишній народний депутат (четвертого скликання Верховної Ради) та ексдепутат Волинської облради Сергій Слабенко. Незабаром його тіло повернуть додому. 

Про це повідомляє ТРК "Аверс"

Читайте також:

Що відомо про загибель Сергія Слабенка

Відомо, що захисник України загинув 4 серпня. Він брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку фронту. 

Інших подробиць наразі немає. 

Тіло загиблого повернуть додому 7 серпня. 

Факти з біографії Сергія Слабенка

Сергій Слабенко народився 28 серпня 1965 року в Луцьку. 

Із серпня 1984 року по липень 1988 року навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю "військово-політична авіація". Кваліфікація — "вчитель історії та суспільствознавства".

У 1992-1993 роках навчався у Міжнародному інституті ринкових відносин та підприємництва міста Києва. З листопада 1999 по липень 2002 року — МАУП (місто Київ). Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.

З 2002 до 2006 року — народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Верховна Рада України 4-го скликання.

З травня 2006 року — депутат Волинської обласної ради 5-го скликання. У жовтні 2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за списком партії "Наша Україна". 

З 2015 по 2020 рік — депутат Волинської облради від ВО "Батьківщина". 

У нього залишились дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, у квітні на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Політик воював на Донбасі і служив у піхоті.

Також повідомлялося, що на території Луганської області під час бойових дій проти російських загарбників загинув український телережисер Іван Кузьмінський.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз