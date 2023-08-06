На фронте погиб бывший народный депутат Сергей Слабенко

Бывший народный депутат Сергей Слабенко. Фото: ТРК "Аверс"

В боях Украину погиб бывший народный депутат (четвертый созыв Верховной Рады) и эксдепутат Волынского облсовета Сергей Слабенко. Вскоре его тело вернут домой.

Об этом сообщает ТРК "Аверс".

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Что известно о гибели Сергея Слабенко

Известно, что защитник Украины погиб 4 августа. Он участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении фронта.

Других подробностей пока нет.

Тело погибшего вернут домой 7 августа.

Факты из биографии Сергея Слабенко

Сергей Слабенко родился 28 августа 1965 года в Луцке.

С августа 1984 года по июль 1988 года учился в Курганском высшем военно-политическом авиационном училище по специальности "военно-политическая авиация". Квалификация — "учитель истории и обществоведения".

В 1992-1993 годах учился в Международном институте рыночных отношений и предпринимательства города Киева. С ноября 1999 года по июль 2002 года — МАУП (город Киев). Специальность — правоведение, квалификация — юрист.

С 2002 по 2006 год — народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Верховная Рада Украины 4-го созыва.

С мая 2006 года — депутат Волынского областного совета 5-го созыва. В октябре 2010 года избран депутатом Волынского областного совета по списку партии "Наша Украина".

С 2015 по 2020 год — депутат Волынского облсовета от ВО "Батькивщина".

У него остались жена и двое детей.

Напомним, в апреле на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Политик воевал на Донбассе и служил в пехоте.

Также сообщалось, что на территории Луганской области в ходе боевых действий против российских захватчиков погиб украинский телережиссер Иван Кузьминский.