На горі Бойка в Криму з'явився український прапор

Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua

У тимчасово окупованому Криму на горі Бойка з'явився прапор України. Його вивісили активісти руху "Жовта Стрічка", аби нагадати, що Крим — це українська земля.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Жовта стрічка".

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Український прапор на горі Бойка в Криму

Як відомо, активісти руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" вивісили прапор України на горі Бойка в Криму. Вони це зробили, аби нагадати, що Крим — українська земля.

Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua

Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua 1 / 4

"Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим — це Україна!" — наголосили активісти.

Вони також додали, що чекають на ЗСУ і будуть продовжувати безстрокову акцію протесту стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, нещодавно у Вашингтоні розгорнули найбільший у світі прапор України. У цьому заході взяли участь члени української діаспори, а також американці, які висловили свою підтримку Україні.