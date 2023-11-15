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На горі Бойка в Криму з'явився український прапор

15 листопада 2023 10:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На горі Бойка в Криму з'явився український прапор
Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У тимчасово окупованому Криму на горі Бойка з'явився прапор України. Його вивісили активісти руху "Жовта Стрічка", аби нагадати, що Крим — це українська земля.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Жовта стрічка".

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Український прапор на горі Бойка в Криму

Як відомо, активісти руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка" вивісили прапор України на горі Бойка в Криму. Вони це зробили, аби нагадати, що Крим — українська земля. 

  • Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua
  • Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua
  • Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua
  • Український прапор на горі Бойка в Криму. Фото: t.me/yellowribbon_ua
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"Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим — це Україна!" — наголосили активісти. 

Вони також додали, що чекають на ЗСУ і будуть продовжувати безстрокову акцію протесту стільки, скільки потрібно. 

Нагадаємо, нещодавно у Вашингтоні розгорнули найбільший у світі прапор України. У цьому заході взяли участь члени української діаспори, а також американці, які висловили свою підтримку Україні.

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