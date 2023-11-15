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На горе Бойко в Крыму появился украинский флаг

15 ноября 2023 10:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На горе Бойко в Крыму появился украинский флаг
Украинский флаг на горе Бойко в Крыму. Фото: t.me/yellowribbon_ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированном Крыму на горе Бойко появился флаг Украины. Его вывесили активисты движения "Желтая Лента", чтобы напомнить, что Крым — это украинская земля.

Об этом говорится в Telegram-канале "Желтая лента".

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Украинский флаг на горе Бойко в Крыму

Как известно, активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента" вывесили флаг Украины на горе Бойко в Крыму. Они это сделали, чтобы напомнить, что Крым — украинская земля.

  • Украинский флаг на горе Бойко в Крыму. Фото: t.me/yellowribbon_ru
  • Украинский флаг на горе Бойко в Крыму. Фото: t.me/yellowribbon_ru
  • Украинский флаг на горе Бойко в Крыму. Фото: t.me/yellowribbon_ru
  • Украинский флаг на горе Бойко в Крыму. Фото: t.me/yellowribbon_ru
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"Сегодня флаг Украины развевается над вершиной Крыма, а уже скоро мы увидим его над всеми админзданиями полуострова, ведь Крым — это Украина!" — подчеркнули активисты.

Они также добавили, что ждут ВСУ и будут продолжать бессрочную акцию протеста столько, сколько нужно.

Напомним, недавно в Вашингтоне развернули самый большой в мире флаг Украины. В этом мероприятии приняли участие члены украинской диаспоры, а также американцы, выразившие свою поддержку Украине.

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