На Говерлі загинув турист, ще одного врятували

Рятувальники знайшли тіло загиблого туриста. Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області\Facebook

У неділю, 8 жовтня, на горі Говерла загинув турист. Ще одного вдалося врятувати.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

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На Говерлі загинув турист

Відомо, що о 11:40 Служба порятунку отримала повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла по зеленому маршруту заблукали двоє туристів.

Вже близько 14:20 одного з туристів було знайдено між синім та зеленим маршрутом. Рятувальники провели його до бази Заросляк.

Згодом, між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом, знайшли другого туриста, проте без ознак життя. Рятувальники провели реанімаційні заходи. На жаль, безуспішно. Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.

"Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів, не виходити у високогір’я у період ускладнення погодних умов та дотримуватися правил безпеки в горах", — закликають рятувальники.

Турист, який заблукав на Говерлі. Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області\Facebook

Рятувальники знайшли тіло загиблого туриста. Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області\Facebook

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп-Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон".