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На Говерле погиб турист, еще одного спасли

8 октября 2023 20:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Говерле погиб турист, еще одного спасли
Спасатели обнаружили тело погибшего туриста. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 8 октября, на горе Говерла погиб турист. Еще одного удалось спасти.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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На Говерле погиб турист

Известно, что в 11:40 Служба спасения получила сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла по зеленому маршруту заблудились двое туристов.

Уже около 14:20 один из туристов был найден между синим и зеленым маршрутом. Спасатели провели его к базе Заросляк.

Впоследствии, между Говерловским водопадом и синим маршрутом нашли второго туриста, однако без признаков жизни. Спасатели провели реанимационные мероприятия. К сожалению, безуспешно. Тело погибшего транспортировали к подножью горы и передали работникам полиции.

"Спасатели еще раз напоминают гражданам о том, что необходимо ответственно относиться к туристическим походам, не выходить в высокогорье в период усложнения погодных условий и соблюдать правила безопасности в горах", — призывают спасатели.

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Турист, заблудившийся на Говерле. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области\Facebook
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Спасатели обнаружили тело погибшего туриста. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области\Facebook

Напомним, в воскресенье, 8 октября, в Украину выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Пип-Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

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